Bersenbrück: Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige am Morgen auf der Quakenbrücker Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn geriet. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

