Bericht: 87 niedersächsische, größere Städte ohne Anbindung

Stand: 24.10.2020 12:43 Uhr

In Niedersachsen sind 87 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern nicht ans Schienennetz angebunden. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, geht dies aus einer Antwort der Bundesregierung hervor. Demnach hatte der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne) die Anfrage gestellt. Fünf der betroffenen Städte liegen im Landkreis Osnabrück, sieben im Emsland, sechs im Landkreis Cloppenburg und weitere sechs Städte im Landkreis Leer. Aurich in Ostfriesland ist mit mehr als 40.000 Einwohnern die einzige Stadt dieser Größe ohne Bahnhof. Auch Garbsen (Region Hannover) bei Hannover hat mit mehr als 50.000 Einwohnern keine Zuganbindung. Der Grünen-Politiker fordert, dass bis 2030 viele Mittelzentren Niedersachsens wieder an den Zugverkehr angeschlossen werden.

