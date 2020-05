Stand: 18.05.2020 13:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bergung von eingestürzter Brücke gestartet

Im Dortmund-Ems-Kanal bei Emsbüren (Landkreis Emsland) haben heute die Bergungsarbeiten an der Kunkemühler Brücke begonnen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein Schiff hatte sie vor einer Woche bei der Durchfahrt gerammt. Das Mittelstück stürzte daraufhin ein. Heute und morgen sollen die einsturzgefährdeten Seitenteile der Brücke mit schwimmenden Trägern gestützt werden. Ab Mittwoch kommt dann ein schwimmender Kran aus Rotterdam zum Einsatz. Er solle das mittlere Stück der Brücke aus dem Wasser an die Oberfläche heben, so ein Sprecher des zuständigen Schifffahrtsamts in Rheine. Anschließend werden die Seitenteile geborgen. Ab Ende der Woche sollen wieder Schiffe die Unfallstelle passieren können. Die Arbeiten kosten rund 600.000 Euro.

