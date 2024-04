Stand: 03.04.2024 09:14 Uhr Berauscht und mit Kokain in der Socke: Polizei stoppt Autofahrer

Auf einem Parkplatz in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zu Mittwoch einen 33-Jährigen kontrolliert, der berauscht und mit Kokain in einer Socke im Auto unterwegs gewesen sein soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Autofahrer über die A30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten demnach unter dem Beifahrersitz eine Socke, in der 18 Tütchen mit insgesamt rund zwölf Gramm Kokain versteckt waren. Zudem stand der 33-Jährige laut Polizeiangaben offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.

