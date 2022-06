Stand: 20.06.2022 15:54 Uhr Belm: Betrunkener stellt sich auf Straße und regelt Verkehr

In Belm im Landkreis Osnabrück hat ein 29-Jähriger am Sonntag versucht, den Verkehr zu regeln. Der Polizei zufolge stellte er sich dazu auf die Bremer Straße (B51). Nachdem die Polizei ihn bei seiner Tätigkeit gestoppt hatte, musste der Mann einen Atemalkoholtest machen, das Ergebnis: 2,3 Promille. Um weitere Gefahren für den Mann und den Straßenverkehr abzuwenden, ordnete eine Richterin eine Auszeit im Polizeigewahrsam an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.06.2022 | 15:00 Uhr