Bei EM-Spiel von Deutschland: Mann klettert auf Stadiondach Stand: 30.06.2024 09:59 Uhr Ein Mann aus Osnabrück hat während des EM-Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und Dänemark für einen Zwischenfall gesorgt. Der 21-Jährige war aufs Stadiondach geklettert. Er wurde festgenommen.

Laut Angaben der Polizei war der Mann am Samstagabend um 22.27 Uhr, also während der laufenden zweiten Hälfte des Deutschland-Spiels, auf das Dach des Westfalenstadions in Dortmund gelangt. Nach Ende des Spiels näherten sich Einsatzkräfte dem Mann, sprachen ihn an und nahmen ihn fest. Ein Hubschrauber leuchtete dabei das Stadiondach aus, wie die Polizei Dortmund mitteilte. "Zu keinem Zeitpunkt" habe eine Gefahr für andere Menschen bestanden, hieß es.

Kletterer aus Osnabrück war offenbar vermummt

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die englische Zeitung "Daily Mail" hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die den Kletterer in Aktion zeigen. Dabei ist zu sehen, dass der Mann vermummt war und einen größeren Rucksack trug. Aus den Aufnahmen wird auch ersichtlich, dass er offenbar von den begehbaren Plattformen unter dem Stadiondach auch auf die Streben der Dachkonstruktion geklettert war. Laut dem Bericht der englischen Zeitung hatten Polizisten bei der Verfolgung des Mannes ihre Waffe gezogen.