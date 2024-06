EM-Fanfest in Hamburg: Zehntausende feiern DFB-Sieg gegen Dänemark

Stand: 30.06.2024 00:26 Uhr

Am Sonnabend haben erneut Zehntausende beim EM-Fanfest in Hamburg mit der DFB-Elf mitgefiebert. Das Gelände auf dem Heiligengeistfeld war so stark ausgelastet, dass der Einlass für die Fan Zone und das Public Viewing kurz nach dem Anpfiff gestoppt wurde.