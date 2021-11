Stand: 12.11.2021 11:03 Uhr Bad Rothenfelde: Betrunkener klaut Polizeischild von Wache

Verkehrte Welt in Bad Rothenfelde: In der Gemeinde im Landkreis Osnabrück ist die Polizei beklaut worden. Am Mittwochnachmittag schraubte ein angetrunkener Mann ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" vom Dienstgebäude der Beamten und machte sich damit aus dem Staub. Der 38-Jährige wurde allerdings von Passanten beobachtet, die sofort die Polizei alarmierten. Wenig später hatten die Beamten den Dieb gefasst. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Er sei bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.11.2021 | 07:30 Uhr