Bad Rothenfelde: Auto prallt gegen Laterne - 22-Jährige stirbt Stand: 09.09.2024 12:00 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag eine 22 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Laut Polizei war am Abend ein Auto an einer Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf den Wagen gefahren, in dem die Frau saß. Dabei wurde das Auto gegen einen Laternenmast geschleudert. Die 22-jährige Frau, die Beifahrerin war, starb noch an der Unfallstelle, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen.

Rettungshubschrauber bringt Fahrerin in Klinik

Die 58-jährige Fahrerin des am Heck gerammten Wagens wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch der 23 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Die Autos wurden stark beschädigt und abgeschleppt. Die Straße war zeitweise beidseitig gesperrt.

