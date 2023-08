Stand: 29.08.2023 14:58 Uhr Bad Laer: Mann bedroht Frau an Baggersee

An einem Baggersee in Bad Laer hat ein Mann eine 45-jährige Frau bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. Wie sie erst am Dienstag mitteilte, hatte der Unbekannte die Frau bereits am Sonntag vor einer Woche zunächst angeflirtet und versucht, sie näher kennenzulernen. Die Frau habe den Mann jedoch abgewiesen, woraufhin er kurze Zeit später zurückgekehrt sei, so die Polizei. Der Unbekannte beschimpfte und bedrohte die Frau lautstark, bis ein Begleiter der 45-Jährigen ihn schließlich vertrieb. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann: Er soll etwa 1,75 Meter groß und kräftig sein, dunkle Haare sowie einen Bart haben und Deutsch mit leichtem Akzent sprechen. Auf seinem Oberarm sei zudem ein Yin und Yang-Tatoo, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.08.2023 | 15:00 Uhr