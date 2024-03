Stand: 20.03.2024 08:50 Uhr Bad Bentheim: Windpark soll in die Höhe wachsen

Das norwegische Staatsunternehmen Statkraft will seinen Windpark in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) abreißen und drei modernere Windräder errichten. Diese haben nach Angaben des Unternehmens eine Höhe von jeweils 250 Metern, die derzeitigen Anlagen sind rund 180 Meter hoch. Der neue Windpark soll laut Statkraft Strom für 15.000 Haushalte produzieren. Die Gemeinden im Umkreis von zweieinhalb Kilometern beteiligt das Unternehmen mit einer freiwilligen Kommunalabgabe. Demnach bekommen die Kommunen 0,2 Cent pro produzierte Kilowattstunde. Anwohner können sich in den Windpark einkaufen. Der Windpark soll 2028 fertig sein.

