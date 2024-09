Stand: 06.09.2024 15:30 Uhr Bad Bentheim: Polizei überprüft Lkw auf illegale Abfälle

Bei einer Kontrollaktion am Grenzübergang A30 in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat die Polizei 50 Lkw auf illegale Abfalltransporte überprüft. Bei vier Fahrzeugen konnten die Beamten Verstöße feststellen, darunter falsche Ladepapiere und fehlende Genehmigungen. Insgesamt wurden 2.500 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten. Die Lkw an der Grenze genau zu kontrollieren ist nach Angaben der Polizei wichtig, um illegale Müllentsorgung zu verhindern. Teils seien auch gefährliche Stoffe dabei, die der Umwelt erheblich schaden könnten, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min