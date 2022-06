Stand: 20.06.2022 14:59 Uhr Bad Bentheim: Polizei fasst Kurier mit elf Kilo Marihuana

Die Bundespolizei hat nahe der niederländisch-deutschen Grenze in Bad Bentheim einen 48 Jahre alten Drogenkurier festgenommen. Im Auto des Beschuldigten entdeckten Beamte demnach am Sonntag rund elf Kilogramm Marihuana. Der Mann sitze mittlerweile in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Bad Bentheim am Montag mitteilte. Die Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von rund 110.000 Euro.

