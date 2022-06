Stand: 18.06.2022 09:25 Uhr Bad Bentheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt. Der 39 Jahre alte Mann war am Freitag in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, hatte einen Zaunpfahl touchiert und sich mehrfach überschlagen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Die Ursache für den Unfall war zunächst unbekannt.

