Stand: 21.05.2023 09:22 Uhr Bad Bentheim: 70-Jähriger fährt Kind an - schwer verletzt

Ein vier Jahre alter Junge ist in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war das Kind am frühen Samstagabend auf einem Fahrrad unterwegs und wurde an einer Kreuzung an der Bahnhofstraße von dem Auto eines 70-Jährigen erfasst. Der Vierjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.05.2023 | 06:30 Uhr