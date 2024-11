Stand: 06.11.2024 11:36 Uhr B213 bei Herzlake gesperrt: Lkw verliert nach Unfall Diesel

Zwischen Haselünne und Löningen ist die B213 aktuell nach einem Unfall voll gesperrt. Nach Informationen der Polizei war ein Transporter gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen beim Überholen mit einem Traktor zusammengestoßen. Daraufhin sei er auf seiner Fahrbahnseite in den Lkw gestoßen, den er überholen wollte. Laut Polizei wurde der Tank des Lkw beschädigt, es liefen insgesamt 1.000 Liter Diesel aus. Der 24-jährige Fahrer des Transporters und sein Beifahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist die Unfallstelle für die Bergung bis voraussichtlich in die Mittagsstunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min