Auzubis gesucht: IHK spricht junge Leute auf der Straße an

Betriebe im Raum Osnabrück suchen händeringend nach Auszubildenden. Deshalb versuchen die regionale Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Arbeitsagentur Osnabrück jetzt direkt junge Menschen auf der Straße ansprechen. Dazu haben sie in einer Osnabrücker Haupt-Einkaufsstraße für drei Tage einen Laden angemietet, einen sogenannten Pop-up-Store. Dort können sich die potenziellen Auszubildenden nicht nur beraten lassen, sondern werden auch direkt an die Betriebe vermittelt. Ziel ist es, jungen Menschen noch in diesem Herbst eine Ausbildungsstelle zu vermitteln. Zurzeit können im Bezirk der Arbeitsagentur Osnabrück Bewerber rein rechnerisch zwischen vier freien Ausbildungsstellen wählen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.09.2021 | 08:30 Uhr