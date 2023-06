Stand: 05.06.2023 18:01 Uhr Autofahrer verliert Tütchen mit Kokain bei Polizeikontrolle

Bei der Kontrolle eines 40-jährigen Autofahrers bei Bad Bentheim haben Beamte der Bundespolizei Drogen im Wert von rund 3.500 Euro beschlagnahmt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Samstag kurz nach 3 Uhr mit seinem Pkw über die A30 aus den Niederlanden eingereist. Die Polizei stoppte das Auto an der Anschlussstelle Gildehaus. Als der Fahrer aus dem Auto ausstieg, sei ihm ein Klemmverschlusstütchen mit rund zehn Gramm Kokain heruntergefallen. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos wurden den Angaben zufolge weitere rund 22 Gramm Kokain sowie etwa 95 Gramm Haschisch, knapp 15 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage gefunden. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

