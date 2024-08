Stand: 11.08.2024 11:14 Uhr Autofahrer übersieht Motorrad: 22-Jähriger in Lebensgefahr

Ein Autofahrer hat in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) einen Motorradfahrer erfasst. Bei der Kollision am Samstag wurde der 22-jährige Biker lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wollte der 27-jährige Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle abfahren und übersah dabei den Motorradfahrer. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 11.500 Euro.

