Stand: 20.06.2023 10:45 Uhr Autofahrer gibt sich als Polizist aus und fliegt auf

Bei einer Polizeikontrolle an der A30 bei Bad Bentheim hat sich ein 45-jähriger Autofahrer als Polizist ausgegeben - und ist aufgeflogen. Er legte den Beamten unaufgefordert eine Bescheinigung vor, die in Serbien auf ihn ausgestellt worden war. Wie sich herausstellte, war der Mann aber kein Polizist. Offenbar wollte er so einer näheren Kontrolle entgehen. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Auto. Dabei entdeckten sie ein Kampfmesser, eine Gaspistole sowie Pfefferspray. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Mann zudem keinen Führerschein. Sein Beifahrer wurde von den Behörden gesucht. Er musste wegen Diebstahls 2.500 Euro Strafe zahlen. Schließlich wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt, so die Bundespolizei.

