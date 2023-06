Stand: 22.06.2023 08:15 Uhr Ausbau der A1 bei Bramsche in Richtung Ruhrgebiet fertig

Der Ausbau der Autobahn 1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche (Landkreis Osnabrück) in Richtung Ruhrgebiet ist nach zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt worden. Nun soll die Fahrbahn in Richtung Bremen ausgebaut werden. Dafür wird der Verkehr in den nächsten Wochen auf die frisch sanierte Fahrbahn umgelenkt. Dort gibt es dann zwei Fahrstreifen für jede Richtung. Weil die neue Fahrbahn insgesamt drei Meter breiter geworden ist, haben die Autos im Bereich der Baustelle mehr Platz und können dort sogar mit Tempo 100 fahren, teilte die die Autobahn-Gesellschaft Westfalen in Holdorf im Landkreis Vechta mit. Der Verkehr soll dadurch besser fließen. Insgesamt soll der Ausbau rund 600 Millionen Euro kosten und bis 2025 dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.06.2023 | 06:30 Uhr