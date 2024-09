Stand: 30.09.2024 07:23 Uhr Autobahn-Sperrung: Strohlaster steht auf der A33 in Flammen

Ein mit Stroh beladener Lkw steht auf der A33 im Landkreis Osnabrück in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind seit heute morgen um 4 Uhr vor Ort. Da das gesamte Stroh Feuer gefangen habe, sind die Löscharbeiten laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Autobahn ist zwischen Borgloh und Dissen in Richtung Osnabrück gesperrt. Wegen des starken Rauchs ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. Autofahrern rät die Polizei zur Vorsicht: Das Stauende befinde sich in einer Kurve. Der betroffene Bereich solle weiträumig über die U83 und U85 umfahren werden. Der Fahrer des betroffenen Lastwagens blieb unverletzt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Autobahn schnellstmöglich wieder freizugeben.

