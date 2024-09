Stand: 30.09.2024 13:59 Uhr Strohlaster in Flammen: A33 stundenlang gesperrt

Auf der A33 im Landkreis Osnabrück hat ein Lkw-Brand am Montag für große Behinderungen gesorgt. Der mit Stroh beladene Lkw hatte laut Polizei am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das gesamte Stroh habe gebrannt, daher hätten die Löscharbeiten lange gedauert, so die Polizei. Wegen des starken Rauchs war die Sicht zeitweise stark eingeschränkt. Die Autobahn war seit dem Unfall um 4 Uhr bis in die Mittagsstunden für die Aufräumarbeiten zwischen Borgloh und Dissen in Richtung Osnabrück gesperrt. Während der Sperrung staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Gegen 13 Uhr wurde die Fahrbahn laut Polizei wieder freigegeben. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

VIDEO: Strohlaster brennt auf der A33 bei Hilter (1 Min)

