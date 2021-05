Stand: 07.05.2021 16:55 Uhr Auto streift Wohnhaus und richtet großen Schaden an

Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag im Landkreis Diepholz in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er streifte ein Einfamilienhaus in Asendorf und kam erst unter dem Vordach des Wohnhauses zum Stillstand. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Pkw und dem Wohnhaus erstand ein erheblicher Schaden: Das Vordach wurde abgerissen, in der Hauswand bildeten sich zwei lange Risse.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2021 | 18:00 Uhr