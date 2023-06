Stand: 11.06.2023 09:32 Uhr Auto prallt gegen Baum: 34-Jähriger stirbt, zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Papenburg (Landkreis Emsland) ist am Samstagabend ein 34-Jähriger gestorben. Zwei weitere Personen im Alter von 33 und 47 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 33-jährige Autofahrer aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Hubschrauber flog den 47-jährigen Mitfahrer in die Klinik.

