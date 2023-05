Stand: 07.05.2023 14:39 Uhr Auto fliegt nach schwerem Unfall in Dörpen auf Bahngleise

Ein 30-Jähriger hat bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei schwebte der Mann zeitweise sogar in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war er am späten Samstagabend mit einem Wagen in Dörpen in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach eine Schutzplanke und einen Zaun und landete schließlich in einem Gleisbett der Bahn. Das Auto wurde bei dem Unfall zerstört. Retter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

