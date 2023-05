Stand: 02.05.2023 09:04 Uhr Auto fährt in Gegenverkehr - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist am Montag ein 38-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei geriet der Mann auf der B68 aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr, stieß dort mit dem Wagen eines 42-Jährigen Familienvaters zusammen, prallte dann gegen einen Baum und überschlug sich. Im entgegenkommenden Auto saßen neben dem Vater auch zwei Kinder im Alter von sechs und 14 Jahren. Die Kinder wurden leicht verletzt, ihr Vater schwer. Die B68 war für die Bergungsarbeiten an der Stelle für zwei Stunden voll gesperrt.

