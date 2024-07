Auto fährt bei Werlte in den Gegenverkehr - mehrere Verletzte Stand: 16.07.2024 10:59 Uhr Bei einem Unfall in Werlte sind sechs Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war am Dienstagmorgen ein Auto in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort mit einem anderen Wagen.

Weitere Autos fuhren in die Unfallstelle. Sechs Menschen im Alter zwischen 30 und 64 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt, ein weiterer schwer, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kleinbus Richtung Sögel (Landkreis Emsland) unterwegs. Aus ungeklärter Ursache sei der Wagen in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei. Dort sei der Kleinbus mit einem Auto zusammengestoßen, zwei weitere Fahrzeuge fuhren in die Unfallstelle auf. Durch den Aufprall wurden die Wagen in einen Graben geschleudert und kamen erst auf parallel zur Kreisstraße verlaufenden Bahngleisen zum Stehen.

Kreisstraße bei Werlte mehrere Stunden gesperrt

Zwei Rettungshubschrauber und rund 60 Feuerwehrkräfte sind den Angaben zufolge im Einsatz. Die Kreisstraße zwischen Ostenwalde und Werlte wird laut Polizei noch mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.07.2024 | 09:30 Uhr