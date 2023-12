Stand: 03.12.2023 09:55 Uhr Auto erfasst Fußgänger in Niederlangen: 27-Jähriger stirbt

In der Nacht zu Sonntag ist ein 27-Jähriger in Niederlangen im Landkreis Emsland bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann zuvor in einer Gaststätte eine Feier besucht. Um etwa 1.45 Uhr betrat er unvermittelt die nahegelegene L53. Ein 34-jähriger Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr vollständig abbremsen oder ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 27-Jährige noch an der Unfallstelle. Zwei Notfallseelsorger betreuten vor Ort die Angehörigen. Die Straße war bis etwa 5.30 Uhr gesperrt.

