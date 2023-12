Stand: 23.12.2023 10:23 Uhr Auto durchbricht Wand in Waschanlage - Mauer stürzt ein

In Melle im Landkreis Osnabrück hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug die Wand einer Waschanlage durchbrochen. Die Mauer stürzte ein, Teile trafen einen Gastank. Der ursprüngliche Verdacht, dass deshalb aus dem Tank Gas austrete, habe sich nicht bewahrheitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die beschädigte Waschanlage habe abgestützt werden müssen. Nach Auskunft der Feuerwehr gab es keine Verletzten. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte, hatte der Autofahrer Gaspedal und Bremse verwechselt.

