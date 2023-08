Stand: 17.08.2023 16:44 Uhr Aufräumarbeiten nach Lkw-Unfall: A30 bei Melle wieder frei

Nach einem Lkw-Unfall auf der A30 bei Melle (Landkreis Osnabrück) am Mittwoch ist die Strecke seit Donnerstagnachmittag wieder freigegeben. Der Lkw war am Mittwochmorgen auf der Autobahn Richtung Amsterdam zwischen Gesmold und Bissendorf verunglückt. Das Fahrzeug durchbrach den Angaben zufolge die Außenschutzplanke und kippte in den Seitenraum. Der 19-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass er übermüdet und deshalb am Steuer eingeschlafen war. Für die Bergungsarbeiten war die Strecke seit Mittwochabend ab 22 Uhr gesperrt worden. Zwar konnte der Lkw geborgen werden, die zweite Fahrspur musste aber auch am Donnerstag zunächst weiterhin gesperrt bleiben, teilte die Autobahn Westfalen als Betreiber dem NDR Niedersachsen mit. Die Außenschutzplanke muss auf einer Länge von 160 Metern erneuert werden.

VIDEO: Unfall auf der A30: Fahrer am Steuer eingeschlafen? (16.08.2023) (1 Min)

