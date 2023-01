Stand: 23.01.2023 07:25 Uhr Auf unbeleuchteter Straße von Auto erfasst: Fußgänger stirbt

In Holdorf im Landkreis Vechta ist ein 71-Jähriger am Sonntagabend von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Fußgänger war nach Angaben der Polizei mit seinem Hund auf einer unbeleuchteten Straße unterwegs. Das Auto erfasste ihn von hinten. Der 42-jährige Fahrer gab an, den Mann in der Dunkelheit nicht gesehen zu haben. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 71-Jährigen feststellen.

