Stand: 13.12.2023 20:15 Uhr Auf Schulfenster geschossen: Polizei nimmt Mann fest

Nachdem das Fenster eines Schulgebäudes in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) am Wochenende offenbar durch einen Schuss zerstört wurde, hat die Polizei einen Mann festgenommen. Bereits vor dem Wochenende habe es einen ähnlichen Vorfall gegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aufgrund der Spurenlage vor Ort habe sich schnell ein Verdacht ergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Osnabrück einen Durchsuchungsbeschluss für ein Wohnhaus in der Nähe des Schulgebäudes. Dort fanden die Ermittler Munition und im Auto des Bewohners eine Schusswaffe. Der Mann habe eingeräumt, mit der Waffe durch eine Hecke geschossen zu haben, so die Polizei. Nach eigenen Angaben habe er jedoch nicht bewusst das Schulgebäude treffen wollen. Er kam den Angaben zufolge in eine psychiatrische Klinik. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen und Sachbeschädigung.

