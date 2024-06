Stand: 30.06.2024 10:40 Uhr Auf Feier: Mann zündet Boot an und verursacht Feuerwehr-Einsatz

Die Polizei in Papenburg (Landkreis Emsland) ermittelt gegen einen 27-Jährigen. Der Mann hatte am Samstagvormittag "im Rahmen von Feierlichkeiten" auf einem Grundstück in der Stadt ein altes Boot in Brand gesetzt und damit einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Der 27-Jährige muss sich nun wegen Herbeiführens einer Brandgefahr verantworten, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sie kritisierte zudem das Verhalten weiterer Gäste bei der Feier: Diese hätten die Löscharbeiten der Feuerwehr "erheblich behindert".

