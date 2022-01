Stand: 10.01.2022 12:32 Uhr Auch Sögel sagt Karnveal wegen Corona ab

Viele Karnevalsvereine habe ihre Feiern und Umzüge bereits abgesagt- dem schließt sich jetzt auch der Vorstand vom Kolping Karneval in Sögel im Emsland an. Grund dafür ist die aktuelle Corona-Lage mit der hochansteckenden Omikron-Variante. Die Karten für die vier geplanten Karnevalssitzungen im Februar können am Wochenende im Kolping-Vereinshaus in Sögel zurückgegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.01.2022 | 14:30 Uhr