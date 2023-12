Stand: 12.12.2023 13:02 Uhr Atomkraftwerk Emsland: Risse an radioaktiven Fässern entdeckt

Im abgeschalteten Atomkraftwerk in Lingen (Landkreis Emsland) sind bei einer Überprüfung Risse an Fässern mit radioaktiven Abfällen entdeckt worden. Das teilt das niedersächsische Umweltministerium mit. Demnach wurden zunächst bei einem 200-Liter-Fass defekte Schweißnähte am Deckel gesichtet. Bei weiteren Kontrollen wurde solche Schäden bei weiteren zwei Verschlüssen festgestellt. Alle Deckel der Charge werden vorsorglich ausgetauscht, so das Ministerium. Es habe keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden.

