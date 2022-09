Atomkraftgegner halten Mahnwache in Lingen Stand: 12.09.2022 10:26 Uhr An der Brennelementefabrik in Lingen haben Demonstranten gegen Atomgeschäfte mit Russland protestiert. Ein in den Niederlanden erwartetes Schiff mit einer Uran-Lieferung habe gestern die Route geändert.

Die "Mikhail Dudin" sollte am Sonntagabend im Hafen von Rotterdam einlaufen, habe dann aber als neues Fahrziel Dunkerque in Frankreich angegeben, wie das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen via Twitter mitteilte. Deshalb werde zumindest am Montag kein russischer Uran-Transport erwartet, sagte Alexander Vent, Sprecher des Bündnisses Atomkraftgegner_innen im Emsland (AgiEL). Neben den beiden Organisationen hatten auch Ecodefense Russland und das Documentation and Research Centre on Nuclear Energy in Amsterdam zur Mahnwache aufgerufen.

Umweltschützer Slivjak fordert Sanktionen gegen Rosatom

Unter den rund 15 Demonstrierenden war auch Vladimir Slivja, russischer Umweltschützer und Träger des Alternativen Nobelpreises. Er forderte, die Kooperation mit dem "russischen Regime" zu stoppen und den Konzern Rosatom zu sanktionieren. "Rosatom hat eine aktive Aufgabe im Ukraine-Krieg: die Koordination der russischen Truppen bei der Besetzung von Atomkraftwerken - ganz konkret in Saporischschja", sagte Slivjak laut Mitteilung. "Rosatom muss deshalb sanktioniert werden als fossiler und militärischer russischer Atomkonzern." Slivjak ist Mitbegründer von Ecodefense.

Aktivisten fordern Rückkehr des Schiffs nach Russland

Die Umweltorganisationen befürchten eigenen Angaben zufolge, dass sich an Bord der "Mikhail Dudin" angereichertes Uran befindet. Sowohl das Bundesumweltministerium als auch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) haben neue Uran-Transporte aus Russland bestätigt. Grundlage seien Genehmigungen aus dem Jahr 2021, sagte ein BASE-Sprecher. Zu Einzelheiten machte er aus Sicherheitsgründen keine Angaben. Die Bündnisse fordern, dass das russische Schiff nicht entladen, sondern umgehend zurückgeschickt wird.

Brennelemente-Fabrik beliefert Atomkraftwerke

In Lingen werden Brennelemente für die nukleare Stromerzeugung in Europa hergestellt. Die Fabrik gehört dem französischen Unternehmen Framatome. Sie beliefert unter anderem Atomkraftwerke in Belgien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Schweden und Finnland.

