Stand: 24.09.2024 07:52 Uhr Arzt aus Bad Rothenfelde wegen Vergewaltigung angeklagt

Gegen einen 56-jährigen Arzt aus Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) ist Anklage wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung erhoben worden. Das hat ein Sprecher des Landgerichts Osnabrück dem NDR Niedersachsen bestätigt. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Vorfall im Dezember, bei dem der Mediziner ein 14-jähriges Mädchen, das keine Patientin war, in einem Arztzimmer der Schüchtermann-Klinik missbraucht haben soll. Laut Anklage soll sich der Arzt mit dem Mädchen über einen Chatroom verabredet haben. Mit dem Zug sei das Mädchen nach Osnabrück gekommen, wo der damals 55-Jährige sie am Bahnhof abgeholt und zu der Klinik gebracht habe. Dort soll er die Teenagerin vergewaltigt und ihr im Anschluss 100 Euro gegeben haben. Die 14-Jährige aus dem Raum Oldenburg habe noch am selben Tag Anzeige bei der Polizei in ihrem Heimatort erstattet. Der Arzt, der mittlerweile freigestellt wurde, bestreitet die Vorwürfe. Ein Termin für die Hauptverhandlung am Landgericht Osnabrück steht bislang noch nicht fest.

Weitere Informationen Arzt soll 14-Jährige in Behandlungszimmer missbraucht haben Der Mann soll die Jugendliche per Chat angeschrieben und nach Osnabrück eingeladen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (21.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.09.2024 | 06:30 Uhr