Stand: 29.07.2020 12:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

App aus Wallenhorst ersetzt Corona-Kontaktlisten

Ein Start-Up Unternehmen aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) hat eine App entwickelt, die die bisherigen Corona-Kontaktlisten in Restaurants, Kliniken und Fitnessstudios ersetzen soll. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben rund 100 Sportvereine, Krankenhäuser und Friseure das System bereits eingeführt. Name, Telefonnummer und Adresse sind in der App gespeichert und werden elektronisch übermittelt, wenn der Nutzer beispielsweise ein Restaurant betritt und sein Handy scannen lässt.

Daten sind verschlüsselt

Rund 10.000 Menschen haben die App mittlerweile heruntergeladen. Für sie ist das System kostenlos, zahlen müssen die Betriebe. Bei einem Corona-Fall können die Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Das System ist verschlüsselt, die Daten werden nach Angaben der Entwickler nach der gesetzlichen Frist von einem Monat automatisch gelöscht.

Nutzung des Systems auch ohne Smartphone möglich

Im Vergleich zu der Corona-Warn-App, die nur auf Smartphones funktioniert, gibt es bei diesem System auch eine Lösung, wenn man kein solches Handy hat. Dann kann man eine kleine Karte bekommen, auf der die Daten gespeichert sind, und mit dieser in den teilnehmenden Betrieben einchecken.

