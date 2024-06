Stand: 18.06.2024 07:53 Uhr Anruf-Bus "Lütti" soll mit Freifahrten bekannter werden

Im Landkreis Osnabrück können Fahrgäste vom 5. bis 9. August kostenlos den Anruf-Bus "Lütti" nutzen. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen, um neue Fahrgäste für das Modellprojekt in der Samtgemeinde Bersenbrück, in Melle und Bramsche zu gewinnen. Im Vorfeld hatte es an diesem Vorhaben massive Kritik seitens der Taxi- und Mietwagen-Unternehmen gegeben, weil es ihrem Angebot zu sehr ähnele, dabei aber deutlich günstiger sei. Seit April fahren in den Gemeinden elf Kleinbusse, die per App bestellt werden können. Sie sollen eine Ergänzung zum regulären Bus- und Bahnnetz sein. Die Testphase läuft bis Ende 2025. Für das Projekt gab es eine Fördersumme von 20 Millionen Euro.

