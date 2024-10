Stand: 14.10.2024 07:04 Uhr Angriff mit Schraubenzieher: Mann aus Osnabrück vor Gericht

Ein 31-jähriger Mann aus Osnabrück muss sich ab Montag unter anderem wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes am Landgericht Osnabrück verantworten. Im April soll er mit einem Schraubenzieher NS-Symbole in die Rückenlehne eines Sitzes in einem Regionalzug nach Osnabrück geritzt haben, so das Landgericht. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Fahrgast soll er diesen dann mit dem Schraubenzieher angegriffen und 22-mal auf ihn eingestochen haben. Der Angeklagte konnte schließlich von anderen Fahrgästen überwältigt werden. Darüber hinaus werden laut Gericht noch zwei weitere Fälle verhandelt. So soll der Angeklagte einen Kollegen auf einer Baustelle mit der Faust im Gesicht verletzt und seinen Vermieter mit dem Tod bedroht haben.

