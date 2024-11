Stand: 19.11.2024 09:13 Uhr Angriff in Oesede: Helfer schlägt Angreifer in die Flucht

Ein 39-jähriger Mann ist nach einem Angriff im Zentrum von Oesede (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Inzwischen sei der Mann aber außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 39-Jährige war demnach von einem Mann in der Nacht zu Sonntag angegriffen worden. Ein 47-Jähriger aus Bad Laer kam dem Opfer zu Hilfe. Er schlug den Angreifer demnach in die Flucht, der auf dem bewusstlosen Opfer gekniet habe. Nach Zeugenaussagen konnte die Polizei den mutmaßlichen 37-jährigen Täter später in seiner Wohnung in Osnabrück festnehmen. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer (0541) 327 3103 um weitere Hinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min