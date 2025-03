Stand: 10.03.2025 07:24 Uhr Angeschnallt? Polizei Osnabrück führt Kontrollen durch

In der Region Osnabrück finden in den kommenden Tagen Kontrollen zur Gurtpflicht statt. Die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich damit an einer europaweiten Kontrollwoche. Bis einschließlich kommenden Sonntag werde von den Ostfriesisschen Inseln bis zum Teutoburger Wald überprüft, ob Fahrzeuginsassen korrekt angeschnallt seien, hieß es. Im Fokus steht dabei laut Polizei auch die richtige Sicherung von Kindern im Auto. Gerade sie seien darauf angewiesen, dass Erwachsene Verantwortung übernähmen und für eine korrekte Sicherung sorgten, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück. Nicht oder falsch angelegte Gurte führten bei Unfällen immer wieder zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen.

