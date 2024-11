Stand: 06.11.2024 19:20 Uhr Alkoholisierter 15-Jähriger klaut Firmenwagen und baut Unfall

Ein 15-Jähriger hat am Dienstagabend einen Firmenwagen in Melle (Landkreis Osnabrück) gestohlen und anschließend einen Unfall gebaut. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der alkoholisierte Jugendliche das Fahrzeug von einem Firmengelände, kam kurze Zeit später von der Fahrbahn ab und landete mit dem Wagen in einem Graben. Zunächst sei der 15-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle geflohen - sei dann aber doch zurückkehrt und habe sich gestellt, teilte die Polizei mit. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Autodiebstahls, Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss.

