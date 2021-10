Stand: 05.10.2021 10:51 Uhr Ärztliche Direktoren rufen zur Corona-Impfung auf

Die Ärztlichen Direktoren der Krankenhäuser im Raum Osnabrück haben gemeinsam dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Fast alle in den Kliniken behandelten Corona-Patienten seien ungeimpft, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Ungeimpfte gefährden demnach die Behandlung anderer Patienten und damit deren Gesundheit. Zudem sei das Personal in den Krankenhäusern in Stadt und Landkreis Osnabrück ohnehin schon deutlich überfordert.

