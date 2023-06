Stand: 23.06.2023 12:26 Uhr A33: Auto fängt Feuer - Eltern und zwei Kinder können sich retten

Auf der A33 bei Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) hat am Donnerstagabend das Auto einer vierköpfigen Familie plötzlich Feuer gefangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers nahmen die Insassen den Brandgeruch rechtzeitig wahr. Der 53-jährige Fahrer konnte von der Autobahn abfahren, ehe die ersten Flammen aus den Lüftungsschlitzen des Fahrzeuges schlugen. Zusammen mit seiner 52 Jahre alten Frau und den beiden zwölfjährigen Kindern brachte er sich unverletzt in Sicherheit. Am Auto entstand Totalschaden. Die Ursache für den Brand ist unklar.

