Stand: 02.08.2024 17:14 Uhr A31 nach Unfall gesperrt: Autos kollidieren bei Wietmarschen

Auf der A31 in der Grafschaft Bentheim hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Die Autobahn ist zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Lingen in Richtung Süden gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei sind zwei Autos kollidiert, ein Mensch wurde leicht verletzt. Unklar ist noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auf den Umleitungsstraßen kommt es zu Staus.

Links Verkehrsmeldungen für Norddeutschland

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min