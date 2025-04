Stand: 01.04.2025 13:16 Uhr A31: Rollerfahrerin stirbt bei Unfall mit Auto nahe Geeste

Bei einem schweren Unfall auf der A31 bei Geeste (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Dienstag eine 68-jährige Rollerfahrerin getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 20 Jahre alter Autofahrer die vor ihm fahrende Rollerfahrerin. Die 68-Jährige wurde der Polizei zufolge durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die Frau sei so schwer verletzt gewesen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 20-Jährige kam demnach mit einem Schock ins Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

VIDEO: Tödlicher Unfall auf der A31 im Emsland (1 Min)

