A30 bei Hasbergen: Zwei Wochen lang nur eine Spur frei

Die A30 in Richtung Hannover ist in den kommenden zwei Wochen streckenweise tagsüber nur einspurig befahrbar. Zwischen der Anschlussstelle Rheine-Nord in Nordrhein-Westfalen und Hasbergen-Gaste im Landkreis Osnabrück muss der Mittelstreifen gereinigt werden. Wie das für den Abschnitt zuständigen Unternehmens Autobahn Westfalen mitteilt, steht in Fahrtrichtung Hannover deshalb seit Montagmorgen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 16. Dezember; Dann ist von montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 13 Uhr jeweils eine Spur gesperrt. Laut Autobahn Westfalen starten die Arbeiten an der Anschlussstelle Rheine-Nord und "wandern" von dort in Richtung Osten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück