Stand: 10.07.2023 14:36 Uhr A30: Mann mit Kokain im Wert von mehr als 400.000 Euro erwischt

Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende an der A30 bei Gildehaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen 51-Jährigen mit rund 5,5 Kilogramm Kokain aus dem Verkehr gezogen. Laut einer Sprecherin haben die beschlagnahmten Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 414.000 Euro. Der Mann war den Angaben zufolge gerade aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist, als er an der Abfahrt Gildehaus überprüft wurde. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten Bundespolizisten im Kofferraum fünf Pakete Kokain. Ein Drogenschnelltest habe den Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem Inhalt um zu einem "Ziegel" gepresstes Kokain handeln könnte, so die Sprecherin. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den Drogen für weitere Ermittlungen an die Beamten des zuständigen Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

